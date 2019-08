Apple TV+ serait lancé en novembre avec seulement 5 programmes pour 9,99 $/mois

Déjà 6 milliards de dollars investis dans les contenus exclusifs



Un catalogue bien restreint qui pourrait obliger Apple à proposer un pack de services



Source : Bloomberg

a une année 2019 chargée sur le terrain des services . Alors que l'entreprise californienne vient de lancer aux États-Unis sa carte bancaire et prépare activement le lancement de son offre de jeux vidéo par abonnement , elle travaille également sur, son service de vidéo à la demande Bloomberg nous apprend qu'Apple aurait défini sa fenêtre de lancement. Une date qui n'est pas anodine, puisque le 12 novembre prochain, Disney proposera aux États-Unis Disney+ , son propre service de streaming vidéo qui est conçu comme une alternative solide à la domination de Netflix sur ce terrain.La Pomme aurait mis les moyens pour concevoir des programmes de qualité. On parlait il y a quelques mois d'un investissement d'un milliard de dollars pour la réalisation de ses premiers programmes, mais les équipes de Tim Cooksur la table., la série portée par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon serait d'ores et déjà l'un des programmes les plus chers de la télévision américaine avec. Un épisode de cette série serait facturé plus cher que les derniers épisodes deLe catalogue contiendrait quatre titres supplémentaires dont la sérieavec Jason Momoa,, le retour d'produit par Steven Spielberg et une série documentaire. Apple ajouterait de nouveaux programmes tous les mois pour, qui sera toutefois bien plus restreint que celui d'un Netflix ou d'un Disney+, proposé à seulement 6,99 $ au lancement.On imagine plutôt Apple packager son service de vidéo avec, comme Apple Music ou Apple Arcade, pour gonfler rapidement sa base utilisateurs, quitte à proposer une réduction sur l'ensemble du bundle.