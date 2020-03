Les annonces d'Apple TV+ au SXSW annulées à cause du Covid-19

© Apple TV+

Les Beastie Boys attendront

Lire aussi :

Salto : le projet de plateforme streaming des principales chaînes françaises repoussé à la rentrée



La tenue de l'événement compromise

Source : Variety

La firme de Cupertino devait profiter de l'événement pour présenter les nouvelles séries à venir sur sa plateforme de SVoD Apple TV+ À Austin, au Texas, Apple avait à l'ordre du jour la présentation de trois nouveaux shows très attendus. En tête d'affiche :, un documentaire sur le célèbre groupe de hip-hop réalisé par Spike Jonze (et réalisateur d'un certain nombre de clips du groupe).Autre nouveauté attendue des studios Apple :, une série d'animation musicale qui, selon le synopsis, raconte «».La tribune offerte à Apple TV+ du 13 au 22 mars prochain aurait également été l'occasion pour l'entreprise de présenter, une série documentaire destinée à mettre en lumière certaines des constructions architecturales les plus innovantes du monde. Enfin, une projection du film co-produit avec A24,, était également à l'ordre du jour.Apple rejoint en fait Amazon Studio, Facebook, Twitter, TikTok et Mashable qui, tous, ont annulé leur venue à Austin au cours des derniers jours par crainte du Covid-19.Au cours d'une conférence de presse, les organisateurs de l'événement ont toutefois assuré qu'il n'y avait pour l'heure «», ajoutant que l'organe de santé publique de la ville «».Mais l'acharnement des organisateurs n'est visiblement pas au goût de tous. Sur la plateforme Change.org, une pétition demandant l'annulation pure et simple de l'événement a déjà recueilli plus e 45 000 signatures, rapporte Variety. De quoi envisager que le SXSW 2020 connaîtra le même sort que la conférence F8 de Facebook , ou plus récemment celle de Google en mai prochain , toutes deux annulées à cause de la situation liée au coronavirus.