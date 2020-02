Faut-il être abonné à Canal+ pour regarder Disney+ ?

Canal a la main mise sur l'avenir de Disney+ sur les box des FAI

Une flopée de solutions alternatives

Source : Disney

Disney France a relancé une campagne de communication autour du lancement de Disney+ dans l'Hexagone, sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, de nombreux utilisateurs se demandent encore comment ils vont pouvoir s'abonner au service. L'annonce selon laquelle Canal+ est le distributeur exclusif de Disney+ en France a en effet créé la confusion. Voici ce qu'il faut savoir.Commençons par les bases : dans un premier temps, la date de disponibilité de Disney+ en France avait été fixée au 31 mars 2020 . Celle-ci a finalement été avancée au 24 mars . Autre bonne nouvelle : contrairement à Netflix, il n'existe qu'un abonnement à 6,99 € par mois (ou 69,99 € par an, soit deux mois offerts), qui permettra d'accéder à l'ensemble du catalogue et des fonctionnalités (4K HDR et quatre écrans en simultané).C'est maintenant, que ça se complique : quid du partenariat entre Disney et Canal ? Ce dernier étant le distributeur exclusif de la plateforme de SVoD sur le territoire, si vous souhaitez accéder à Disney+ via votre box TV opérateur, vous devriez à priori dépendre de Canal+. Il vous faudra alors soit souscrire à une offre ou un bundle comprenant Disney+ et Canal+, soit espérer que votre FAI parvienne à un accord avec le groupe dirigé par Maxime Saada pour proposer l'application Disney+ seule, sans surcoût sur ses box.Bien sûr, Canal profitera dans ce cas d'une commission sur les abonnements à Orange, SFR, Free ou Bouygues Telecom, ce qui pourrait engendrer des difficultés lors des négociations. Pour le moment, rien d'officiel à ce sujet, il est donc possible que Disney+ ne soit pas disponible sur les box des fournisseurs d'accès à internet au lancement. Une situation qui rappelle celle du bouquet RMC Sport, exclusif à la box SFR.Néanmoins, comme pour RMC Sport, il existe d'autres moyens que les box opérateurs pour accéder à Disney+. Une application sera disponible sur les principales plateformes (Android, iOS, Android TV, Apple TV, Fire TV...) afin de souscrire au service et en profiter via les canaux web. Dans ce cas, Canal+ n'est absolument pas impliqué. Vous pourrez ainsi regarder normalement Disney+ sur votre smartphone, tablette, PC, Smart TV ou écran connecté à une box ou dongle TV comme Chromecast, Xiaomi Mi Box, NVIDIA Shield, Apple TV ou Fire TV Stick.Pour certains utilisateurs habitués à passer seulement par leur box Orange, SFR, Free ou Bouygues Telecom, cet accord entre Disney et Canal pourrait donc se révéler embêtant. Pour les autres, qui ont déjà recours à des solutions alternatives pour visionner des contenus vidéo, cela ne devrait pas être un problème.