Disney+ arrivera fin mars, pour 6,99€ par mois

© Disney

Un service à prix plancher

© Disney

Un catalogue français encore flou

Des détails que Disney nous livre aujourd'hui par l'intermédiaire d'un nouveau site tout-beau-tout-propre, invitant les enthousiastes à se préinscrire pour obtenir des informations relatives au lancement dans sa boîte mail.Exactement comme la version américaine du service, Disney+ se lancera en France à un prix plancher. 6,99 € par mois (ou 69,99 € par an). Voilà ce qu'il vous en coûtera pour profiter des contenus Marvel, Pixar, Disney, Star Wars ou encore National Geographic.Une formule unique donc, qui tranche radicalement avec la philosophie de Netflix — son principal concurrent. À l'heure où sont écrites ces lignes, le géant américain de la SVoD propose ses services dans l'Hexagone à partir de 7,99 €... en faible définition. Pour profiter de ses contenus en 1080p sur au moins deux appareils, il faut dépenser 10,99 €. Pour la 4K et quatre écrans en simultané, une souscription mensuelle tarifée à 13,99 € est nécessaire.Chez Disney+, la formule unique offre l'accès à tout le contenu du catalogue sur quatre appareils (10 en téléchargement) et en 4K sans restriction.Si l'offre de contenus aux États-Unis est pléthorique (environ 7 000 épisodes de série et pas moins de 500 films), on s'attend à ce que le catalogue subisse un dégraissage en règle lors de son arrivée en France.Nul n'ignore les lois de la chronologie des médias et, en vertu de celle-ci, il est strictement impossible pour une plateforme de VoD ou SVoD de diffuser un film moins de 17 mois après sa première exploitation au cinéma. En d'autres termes : Star Wars Épisode XIX : L'Ascension de Skywalker ne devrait arriver sur Disney+ en France qu'à partir de mai 2021.Le site fraîchement publié par Disney donne d'ailleurs quelques indices sur le fait que les négociations relatives au contenu sont encore en cours. Une petite ligne située tout en bas de la page indique «». Autrement dit : on ignore encore précisément de quel bois sera faite la déclinaison française de Disney+.