SVoD : les Américains plébiscitent Disney+ mais boudent Apple TV+

Apple ferme la marche

Source : Variety

Dans un sondage mené par le site spécialisé Variety, on découvre que le public américain est beaucoup plus enthousiaste devant la proposition de Disney que devant celle d'Apple.Sur divers critères comme l'appréciation générale, l'aisance de navigation dans l'application, et la facilité de découvrir de nouveaux contenus, Apple TV+ arrive bon dernier. En fait, Disney+ est même davantage plébiscité que Netflix ou Amazon Prime Video (à hauteur de 76 % de satisfaction) dans le sondage de Variety.Parmi les griefs relevés par les abonnés Apple TV+, le manque de clarté de l'interface revient comme le plus important. Il faut dire qu'en faisant le choix d'intégrer sa plate-forme de SVoD à Apple TV, une application listant également des contenus de VoD, la firme a pris le risque de brouiller les pistes. D'autant qu'en termes de contenus, la proposition d'Apple est encore famélique en comparaison des milliers de films et séries disponibles sur Disney+.Mais l'échiquier pourrait encore être bouleversé dans les prochains mois. Comme le note Variety, le premier trimestre 2020 marquera l'arrivée de concurrents de taille pour les plates-formes historiques, avec HBO Max, ou encore Peacock. En France, Disney+ devrait être disponible le 31 mars prochain