AirPlay 2 et Homekit arriveront sur tous les téléviseurs LG de 2018

© LG

La mise à jour n'est pas attendue avant le mois d'octobre prochain



Source : Flatpanelshd

Dans le sillage du lancement de la plateforme de streaming vidéo Apple TV+ , le constructeur californien s'était ouvert un peu plus qu'à son habitude en proposant une compatibilité HomeKit et AirPlay 2 à certains constructeurs comme Sony ou LG.Jusque-là, les possesseurs de téléviseurs LG sortis avant 2019 avaient été oubliés par la marque, qui avait limité la compatibilité à ses tout derniers modèles. Ceux-ci n'ont pas hésité à faire entendre leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Message reçu cinq sur cinq par LG qui annonce aujourd'hui que les téléviseurs LCD et OLED sortis en 2018 bénéficieront également d'AirPlay 2.Les utilisateurs pourront envoyer leurs programmes joués sur iPhone ou iPad d'un seul clic pour en profiter sur le plus grand écran de la maison. HomeKit sera, lui, utile pour piloter la télévision depuis son smartphone, comme augmenter le volume ou changer de programme.Une mise à jour sera proposée aux téléviseurs LG 2018 dans le courant du mois d'octobre.