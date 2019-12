Le FBI alerte sur la sécurité des Smart TV

© Pixabay

« Une passerelle pour les pirates »

Quelques recommandations

Source : TechCrunch

Les téléviseurs étant aujourd'hui connectés à Internet, le célèbre bureau fédéral d'investigation estime qu'ils présentent des vulnérabilités. Ces défauts de sécurité pourraient notamment permettre à des pirates d'espionner leurs propriétaires.Dans son communiqué, l'organisme déclare que «».Et de poursuivre : «».Selon le FBI, les Smart TV peuvent ainsi permettre aux pirates de suivre l'activité des propriétaires, d'activer la caméra ou le microphone de l'appareil et même d'en prendre le contrôle pour diffuser leurs propres vidéos.Le bureau fédéral donne ainsi des conseils pour éviter que ce type de scénario ne se produise. Avant l'achat, il invite à se renseigner sur les fonctionnalités de la télévision (caméra, microphone...). Le FBI recommande de chercher sur le Net des informations concernant la confidentialité des équipements de la marque.Il suggère aussi de modifier les mots de passe de la Smart TV, d'apprendre comment désactiver les différents équipements et empêcher la collecte d'informations personnelles. Le communiqué précise : «». Et d'ajouter : «». Le communiqué recommande finalement de se renseigner sur les mises à jour de sécurité incluses à l'appareil et à ses services de streaming.Selon, les attaques concernant des Smart TV sont rares, mais possibles. Le site rappelle qu' une attaque impliquant des milliers de Chromecast a eu lieu il y a bientôt un an.