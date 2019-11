Xiaomi lancera la Mi TV 4S en France courant 2020 à partir de 179€

© Xiaomi

Une TV 4K HDR déclinée en trois tailles

Lire aussi :

La Mi Watch de Xiaomi se lance en Chine : entre spécifications confortables et prix plancher



Annoncée au prix record de 449 € dans sa version 55", la Mi TV 4S de Xiaomi sera disponible en Espagne le 2 décembre, et en France dans les mois qui suivent.Équipée d'une dalle LCD, la Mi TV 4S se déclinera en trois tailles différentes : 32 pouces (179 €), 43 pouces (349 €) et 55 pouces (449 €). Seule la diagonale change, la fiche technique restera la même sur les trois modèles.La fiche technique justement, parlons-en. La Mi TV 4S profite du tout dernier processeur de chez MediaTek : le MTK 6886. Il s'accompagne de 2 Go de RAM ainsi que 8 Go de stockage interne. La Mi TV 4S dispose de la technologie MEMC et prend en charge le son Dolby Audio ainsi que DTS HD.Affichant du 4K, la smart TV supporte le contenu HDR, et tourne sous Android TV 9 Pie. La télécommande du téléviseur se dote d'un bouton dédié à Google Assistant, et un Chromecast est intégré directement dans la TV.