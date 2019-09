Les téléviseurs connectés Samsung accueilleront bien Apple TV+ !

Vous pourrez regarder les programmes Apple TV+ sur les téléviseurs Samsung

Lire aussi :

Apple TV+ prévoit des limitations concernant le téléchargement local des contenus





Source : TechRadar

Mais c'est une nouvelle collaboration quea officialisé lors de l'IFA se tenant actuellement à Berlin concernant... le service SVOD d'Comme l'a annoncé Samsung lors de l'IFA,sera bien disponible sur ses téléviseurs connectés. Il faudra pour les utilisateurs passer par ledes télévisions pour lancer le service SVOD de la firme de Cupertino. Ces derniers pourront également passer par Bixby , assistant vocal de Samsung.Avec un tel partenariat, Apple pourra compter surà travers le monde. Un bon moyen pour Apple TV+ de se faire une place de choix sur un marché de la SVOD déjà ultra concurrentiel. Sans oublier qu'en plus de Netflix, Disney+ rôde et que son catalogue exclusif semble déjà avoir conquis les utilisateurs.Pour rappel, c'est cet automne qu'Apple TV+ sera lancé. Si vous souhaitez être au courant de son déploiement, il est possible de s'inscrire sur le site de la firme de Cupertino à cette adresse