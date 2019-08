Le chinois Redmi, sous-marque de Xiaomi, lance sa première Smart TV

Une Smart TV 4K chez Redmi

Source : Mi Blog

Après les smartphones, certains constructeurs comptent bien se lancer sur un tout nouveau marché : la. En attendant que OnePlus présente sa OnePlus TV , c'estqui lance les hostilités en Chine, avec saComme son nom le laisse supposer, il s'agit d'une, permettant d'afficher. Le tout est animé par un processeur Amlogic 64 bit de 6génération, lequel est épaulé par 2 Go de RAM.On y retrouve également, un port USB ainsi qu'un module WiFi compatible 2,4 / 5Ghz. Seront évidemment présentes les, avec diverses applications disponibles, sans oublierCetteest dès à présent disponible en précommande en Chine, avecenviron et une disponibilité calée au 10 septembre. Reste à savoir maintenant si cette dernière restera exclusive à son marché natal, ou si elle sera également exportée en Europe et aux Etats-Unis.