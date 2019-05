Sony : les deux premiers téléviseurs 8K disponibles début juin

Has been, la 4K ?

Prix et disponibilité

Source : Sony.

Sony confirme aujourd'hui l'arrivée en boutiques, au début du mois de juin, deCes deux téléviseurs de type LED sont compatibles avec la résolution 8K (et le HDR évidemment).Ces modèles promettent forcément une grande précision dans les détails et un excellent contraste. Ils sont animés par le processeur maison X1 Ultimate, qui promet notamment upscaling 8K «».Avec la 8K, Sony multiplie par quatre le nombre de pixels de l'actuelle résolution Ultra HD 4K... et par 16 celle de l'ancestrale Full HD ! Avec le nouveau rétro-éclairage « Backlight Master Drive », Sony promet «», sans oublier un nouveau concept Acoustic Multi-Audio pour le rendu sonore.La gamme de téléviseurs Sony ZG9 est animée par, et est également compatible avec Google Assistant. Les écrans sont également compatibles avecetEnfin, côté tarifs, le téléviseur Sony 85ZG9 sera disponible début juin au prix de 17 000 euros.De son côté, la déclinaison de 98" sera disponible début juillet, au prix de 80 000 euros (quand même).