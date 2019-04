Samsung a conçu un téléviseur à écran orientable... pour les vidéos au format vertical

Samsung

Un téléviseur spécialement conçu pour les millenials

Peut-être pas de commercialisation dans nos contrées

Source : Mashable

n'a pas peur d'expérimenter dans l'espoir de toucher de nouveaux clients. C'est le cas encore aujourd'hui avec, un nouveauau concept inédit.Le constructeur propose avec ce produit un écran de 43 pouces orientable en. L'idée des designers de Samsung est de s'adresser aux millenials, ce public jeune né avec un smartphone dans la main et qui a pris l'habitude de filmer et de lire des vidéos au format vertical.L'écran est idéal pour consulter le plus confortablement du monde ses stories Snapchat . Évidemment, il est possible également depour profiter de ses films et de ses séries dans leur format d'origine.Sero sera doté d'un système de son 4:1 et d'un haut-parleur 60 W. L'assistant Bixby sera également de la partie pour proposer ses services à l'utilisateur.Le téléviseur est pour le moment destiné au marché coréen et sera proposé à un prix de 1 400 €.