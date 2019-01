iTunes bientôt accessible sur les Smart TV Samsung

Tout le catalogue iTunes débarque dans les TV Samsung

Derrière cette annonce, le lancement prochain du service de vidéo d'Apple

Source : TheVerge

Apple et Samsung travaillant main dans la main, on a vraiment peine à y croire après des années d'une guerre juridique au sujet de leurs principaux smartphones. Pourtant les deux frères ennemis ont annoncé conjointement que les Smart TV Samsung accueilleront prochainement une applicationCelle-ci sera aussi complète que ce que l'on peut trouver sur un Apple TV, avec l'accès au catalogue, mais également à la bibliothèque déjà constituée des utilisateurs de produits Apple. Les films et séries présentes en 4K HDR seront évidemment compatibles avec les différents téléviseurs vendus par Samsung.L'application sera disponibles pour les prochains modèles de la gamme du constructeur, mais également pour lessortis en 2018, via une mise à jour du firmware disponible en cours d'année. Une centaine de pays est concernée par l'arrivée d'Apple au sein des TV Samsung. AirPlay 2, permettant de streamer le contenu de son iPhone ou iPad vers le téléviseur d'un clic, sera disponible partout dans le monde.Cette intégration d'iTunes dans les produits d'un constructeur tiers est une première pour la marque à la Pomme. Si les PC Windows pouvaient déjà accéder au catalogue VOD, la TV restait le pré-carré de l', la box TV d'Apple qui s'est correctement vendue mais probablement pas assez pour le constructeur californien qui a de bien plus grandes ambitions.En effet, Apple prépare activement le lancement de son offre de streaming vidéo concurrent de. Si sa base installée d'appareils iOS est très large, elle reste limitée à des appareils aux écrans de petite taille, peu adaptés à la lecture de contenus premium. En se déployant chez le premier constructeur de TV au monde, sa réserve d'utilisateurs pouvant accéder au service sur l'écran familial par excellence augmente considérablement en quelques mois seulement. Apple souhaite réunir parents et enfants devant le grand écran du salon, et produit des séries annoncées comme tous publics et consensuelles, à l'inverse de ses principaux rivaux.Egalement Apple a indiqué que le support d'2 ne restera pas exclusif à Samsung et que d'autres constructeurs peuvent également intégrer cette technologie. Cela permettra à n'importe quel téléviseur plus ou moins récent de diffuser les contenus d'Apple en recopie vidéo depuis un iPhone, un iPad ou un Mac.Si Apple voulait montrer qu'elle mise énormément sur sa future plateforme de, ce partenariat historique avec son ennemi juré en est une preuve flagrante.