Logitech : un tout nouveau clavier pour votre TV (ou votre Raspberry)

Un clavier complet pour toutes les smart TV

Quiconque possède unesait à quel point il est difficile de naviguer facilement dans les différents menus des services de VOD ou de saisir du texte avec les touches de la télécommande. Logitech a désormais la solution pour faciliter la vie des utilisateurs deavec un clavier entièrement dédié à cet usage : le K600 TV Keyboard.L'accessoire est spécifiquement conçu pour être utilisé sur un téléviseur. Il se connecte facilement via une connectivité Bluetooth sur votre TV et n'a pas besoin d'être positionné face à la TV. Il est pourvu d'un pavé numérique et d'un pavé directionnel tactile pour naviguer facilement dans les menus de votre téléviseur intelligent. Des touches spécifiques de navigation permettent d'accéder d'un simple toucher à la recherche du téléviseur ou du menu d'accueil.Il est assez compact (36 cm de longueur pour 12 de largeur) et peut être posé sur le canapé sans prendre trop de place. Il est alimenté par deux piles AAA et le constructeur promet une autonomie de plus d'un an avant de changer les piles.Le clavier est compatible avec les PC à partir de Windows 7, les Mac à partir de macOS 10.10 et les téléviseursv6 et ultérieures, WebOS v 3.0 et ultérieures, Tizen OS v2.4 et Chrome OS. Le clavier est disponible en pré-commande pour la somme de 60 euros.