OnePlus TV : une belle 55 pouces 4K QLED mue par Android

Une expérience Android TV personnalisée

Avec un prix élevé, OnePlus vise directement le haut de gamme

En marge de sa conférence de lancement pour le OnePlus 7T , le constructeur chinois a présenté son premier téléviseur : la OnePlus TV. Un produitpour l'entrée de la marque sur ce marché très concurrentiel.La OnePlus TV est équipée d'un écran QLED définition 4K de 55 pouces. Elle est compatible HDR10+ et Dolby Vision. À son lancement, les applications supportant la technologie Dolby Vision seront les suivantes : Amazon Prime Video, Sun NXT, Voot, Netflix, Eros Now et YuppFlix. La dalle offre aussi une colorimétrie de 120% en NTSC. Enfin, OnePlus a joué à la chasse aux bordures avec un ratio corps-écran de 95,7%.La Smart TV est basée sur Android TV. Google Cast et la fonctionnalité de partage d'écran sont bien entendu de la partie.Google Assistant permet de contrôler l'appareil, soit à partir du micro intégré à la télécommande soit via un autre appareil (smartphone, Google Home...). OnePlus promet au moins trois ans de suivi logiciel sur ce produit.Au-delà d'Android TV, OnePlus propose une fonctionnalité maison nommée « Oxygen Play ». Elle permet de regrouper en un endroit tous les contenus les plus pertinents, afin de nous faire gagner du temps et ne pas avoir à naviguer dans les menus pour mettre la main sur ce que l'on cherche. Le fabricant assure en outre qu'aucunne sera pré-installé.La barre de son, équipée de huit haut-parleurs (six à l'avant et deux à l'arrière), est dissimulée quand le téléviseur est éteint et se déploie à l'allumage. Il lui faut 7,2 secondes pour être opérationnelle. Compatible Dolby Atmos, elle produit du son 50W.À noter qu'il s'agit ici des caractéristiques du modèle « 55 Q1 Pro ». La version standard « 55 Q1 » ne dispose que de quatre haut-parleurs.La OnePlus TV Q1 est annoncée au prix de 69 900 roupies, soit un peu plus de 900 euros. La OnePlus TV Q1 Pro sera quant à elle commercialisée à 99 900 roupies, soit presque 1 300 euros. Les deux modèles seront disponibles sur Amazon Inde à partir du 28 septembre 2019. Pas de date de sortie ni de prix officiel n'ont été évoqués pour l'Europe pour l'instant.