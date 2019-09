TV : déjà 100 millions de modèles 4K vendus en 2019, sur un marché qui ralentit

La Chine tire le marché mondial vers le bas

Les technos 4K et OLED ont la cote

Source : Communiqué de presse

Comme tout marché, nous allons voir que celui des téléviseurs souffre de certains paradoxes. Le cabinet allemand GfK a dévoilé quelques chiffres intéressants du premier semestre 2019. Sur les six premiers mois de l'année, le marché mondial desa généré un chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros,. La première partie de l'année 2018, elle, fut boostée par la préparation des ménages à la Coupe du monde de football.GfK a évalué à 210 millions le nombre de téléviseurs qui devraient être vendus en 2019. Si la tendance se confirme,. Si la diminution globale est plutôt relative et ne suscite pas de grande inquiétude, la Chine, qui arrive décidément à une période charnière de ses équipements technologiques, a vu ses ventes plonger de 12 %.L'analyse du cabinet allemand fait très justement ressortir une évolution du comportement desqui, avec les progrès du numérique,Les modèles en résolutionaffichent une, au premier semestre 2019. «», confirme Adrian Lacoste, consultant TV de GfK. La tendance est la même pour les appareils dotés de la, avec une croissance importante et une part de marché atteignant 11% en Europe.Le, de son côté, reste pour l'instant un secteur de niche, même si les téléviseurs arrivent petit à petit sur le marché. Aujourd'hui encore, on estime à environ 5 800 euros le prix moyen d'une TV 8K.