La TV 4K UHD 65 pouces Continental Edison à 499 euros

Petite ristourne pour grosse télé

L'image grand format

Modifié le 12/07/2018 à 14h48

C'est Cdiscount, pas avare en bons plans ces temps-ci, qui nous propose aujourd'hui de découvrir une réduction de 100 euros sur ce téléviseur grand format de la marque Continental Edison. Un écran 4K UHD de 65 pouces donc, qui passe à 499 euros durant les soldes. A ne pas manquer donc.Cdicsount oblige, vous pourrez bénéficier de frais de port offerts, ainsi que de la livraison dès demain en commandant assez vite. Paiement en plusieurs fois, garantie étendue et installation sont aussi disponible à la carte si jamais vous le souhaitez.Avec 65 pouces au compteur, cette TV 4K UHD va vous permettre de plonger au cœur de l'image et ce, quel que soit le programme que vous choisissez de regarder. Si cet écran n'est malheureusement pas compatible HDR, il propose tout de même un très bon angle de vue à la verticale comme à l'horizontale (178 degré), ainsi qu'un rapport de contraste de 1000 :1.Côté connectique, vous pourrez découvrir un port HDMI, un port optique, un port vidéo composite, un CI+, un port Coaxial ainsi que deux ports USB et un port Ethernet qui vous permettront d'accéder très facilement à vos contenus multimédias.