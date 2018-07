La TV incurvée 4K Samsung UE49MU6292 à 549 euros

En immersion

4K et connectée

Modifié le 11/07/2018 à 11h26

Pour ce premier bon plan de la journée, nous vous proposons d'aller faire un petit tour chez Cdiscount. La plateforme de vente en ligne propose en effet de découvrir la TV 4K incurvée Samsung UE49MU6292 à 549 euros au lieu de 808 euros. Une jolie ristourne pour cet écran aux multiples fonctionnalités.Vendu et expédié par Cdiscount, cet écran vous sera livré gratuitement, et ce dès aujourd'hui si vous commandez rapidement. Vous pourrez ajouter, si vous le souhaitez, une garantie Panne et casse de 4 ans, et même, si jamais vous n'êtes pas technophiles, demander l'installation et la configuration de votre téléviseur.De marque Samsung, ce téléviseur 4K incurvé UE49MU6292 propose une dalle de 49 pouces aux bords ultra fins avec une définition de 3840 par 2160 pixels. Il est équipé d'un processeur Quad-Core et utilise les technologies Mega Contrast, UHD Upscaling et PurColor pour une qualité d'image vive et contrastée.Garantie deux ans pièces et main d'œuvre, cette télévision dispose aussi de fonctionnalités connectées qui vous permettront de d'accéder aux différents services de streaming en ligne, que ce soit via un câble Ethernet, ou via le WiFi. Vous pourrez aussi lire vos documents multimédia directement sur cet écran grâce au lecteur intégré, et aux ports USB présents.