La TV LED 4K Philips 55 pouces à 499 euros

Fais pas le con Philips !

4K et Smart TV

Modifié le 06/07/2018 à 14h38

Pour bénéficier de cette offre très alléchante, c'est chez Rue du Commerce qu'il faudra aller faire un tour. La plateforme, qui propose déjà une forte réduction sur ce modèle 55PUS6272, faisant tomber le tout à 549 euros au lieu de 999, vous propose un rabais supplémentaire de 50 euros grâce au code de réduction ISBOOST50, à rentrer au moment de valider votre panier.De quoi réaliser une économie qui se monte à 50%, ce qui est, on ne va pas se mentir, extrêmement intéressant. Ce téléviseur est bien évidemment neuf, et est vendu et expédié par Rue du Commerce. Il est doté d'une garantie de deux ans, et vous pourrez vous faire livrer gratuitement en points relais. Les livraisons seront assurées à partir du 12 juillet, ce qui est un peu juste pour les phases finales de la coupe du monde...Cet écran Philips 55PUS6272 propose une diagonale de 55 pouces et une dalle LED 4K UHD qui vous permettra de profiter de vos médias préférés avec une finesse et une fluidité d'image inégalée. Cet écran dispose de la technologie Pixel Plus Ultra HD, et est compatible HDR Plus pour des images toujours plus précises, et des couleurs vibrantes de réalisme.Smart TV oblige, cet écran peut se connecter au net afin de vous permettre de d'accéder à vos services de VOD préférés, ainsi qu'à une galerie d'applications et de jeux complète. Cerise sur le gâteau, ce téléviseur bénéficie aussi de la technologie Ambilight de Philips, qui prolonge les couleurs de l'image dans la pièce afin de vous plonger plus avant dans l'ambiance des programmes que vous regardez.