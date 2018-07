La TV 4K UHD 60 pouces Hisense à 499 euros

Remboursez nos invitations

Un argument de taille

Modifié le 05/07/2018 à 14h33

C'est chez Cdiscount qu'il faudra vous rendre pour bénéficier de cette offre sur le téléviseur 4K UHD Hisense. Ce modèle, connu sous le doux nom de H60NEC5100 profite en effet en ce moment, et jusqu'au 27 aout prochain, d'une offre de remboursement de 100 euros, faisant tomber son prix sous la barre des 500 euros.Tous les détails de cette offre de remboursement sont accessibles à cette adresse , et vous aurez juste à suivre les instructions. Pour le reste, sachez que vous pourrez bénéficier de la livraison en un jour, et profiter d'un paiement en plusieurs fois sous réserve d'éligibilité.Si l'on devait retenir un point fort pour cette TV, c'est sans doute la taille de sa dalle avec ses 60 pouces au compteur. Cet écran 4K UHD, compatible HDR 10 vous permettra de profiter très simplement de tous vos contenus multimédias en 4K. Sa connexion WiFi intégrée vous donnera aussi l'occasion d'accéder à tout un tas de fonction connectée, comme l'accès à des services de streaming en ligne par exemple.Vous pourrez aussi découvrir l'interface Vidaa U propre à la marque Hisense, qui allie simplicité et efficacité, tout en offrant de nombreuses possibilités de personnalisation pour proposer une expérience utilisateur tout en souplesse. Ajoutez à cela la possibilité d'enregistrer vos programmes sur un support USB, et vous obtenez un téléviseur qui fait son travail, et le fait plutôt bien.