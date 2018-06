La TV 4K Panasonic 50 pouces soldée à 499 euros

Gotta go fast

Contraste et fidélité de l'image

Modifié le 27/06/2018 à 15h41

Et c'est chez Rue du Commerce que vous devrez vous rendre pour découvrir cette offre pas piquée des hannetons. Le site vous propose en effet d'acquérir, durant les deux prochains jours, une TV 4K 50 pouces de chez Panasonic, la TX50EX700E, avec une réduction de 23%. L'occasion de récupérer cet écran pour 499 euros et pas un sous de plus, la livraison étant bien évidemment offerte pour l'occasion.Pour le reste, sachez que vous pourrez bénéficier d'une garantie de deux ans à l'achat, que vous pourrez choisir de payer en plusieurs fois et bénéficier de plusieurs options de livraison à votre convenance. Sachez en revanche que les livraisons n'auront lieu qu'à partir du 4 juillet prochain.Ecran 4K grand format (50 pouces) de chez Panasonic, le TX50EX700E est un téléviseur qui mise avant tout sur la qualité de l'image. Il dispose en effet d'un processeur Quad-Core Pro qui lui permet d'utiliser de nombreuses technologies de traitement de l'image, comme le Wide Colour ou l'Advanced Colour Processing.Compatible HDR, ce téléviseur permet d'obtenir des images extrêmement fidèles, fluides, et dotées de noirs profonds. Pour ne rien gâcher, cet écran dispose de pieds modulables et d'un design d'une grande sobriété, qui lui permettent de se fondre dans son environnement sans aucun problème.