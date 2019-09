La publicité ciblée va débarquer sur la télévision (pour ceux qui la regardent encore)

Des spots publicitaires dit « segmentés »

Netflix et Amazon Prime Video mis à contribution

Source : Business Insider

Le ministre français de la Culture, Franck Riester, a dévoilé les grandes lignes d'un projet de loi visant à réformer la publicité à la télévision. Les changements seront effectifs au 1janvier 2020.Selon le nouveau projet de loi, qui sera formellement présenté en novembre, les chaînes de télévision françaises pourront programmersur les films durant plus d'une heure et demi, au grand contentement de certaines chaînes, comme TF1 et M6, qui avaient demandé cet ajout par le passé.Ces coupures publicitaires pourront aussi être «», c'est-à-dire utiliserréalisé selon, au croisement de la localisation, du niveau de revenus ou de la présence d'enfants dans le foyer.Une marque pourra ainsi diffuser une publicité différente à Paris ou Marseille, mais la mesure ne sera pas à l'échelle d'une rue ou d'un quartier. En revanche, les marques ne pourront plus donner l'adresse de leurs magasins. Le législateur promet le respect de la protection des données personnelles etpour recevoir des publicités ciblés, bien qu'on ne sache pas encore comment cet accord sera récolté.Parmi les autres mesures annoncées, le gouvernement souhaite que. Netflix ou Amazon Prime Video, par exemple, pourraient devoir investirréalisé sur le territoire national pour financer les séries et films de l'hexagone.Des négociations entre les acteurs du secteur et le CSA sont prévues pour discuter de ce pourcentage, afin de, qui subissent déjà de telles obligations. En cas de non-respect de ces engagements, plusieurs sanctions sont prévues, allant jusqu'à une interdiction pure et simple de diffusion de leurs contenus en France.