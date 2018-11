Molotov revendique 6,6 millions d’utilisateurs, dont plus de 20 000 abonnés

6,6 millions d'utilisateurs, dont "largement" plus de 20 000 abonnés

Salto ? Même pas peur

Pour les fondateurs de, le moment est venu de jeter un œil par le rétroviseur et de dresser le bilan de deux années à jouer des coudes avec la télévision traditionnelle. Dans une interview accordée à La Tribune , Pierre Lescure et Jean-Daniel Blanc se disent confiants, et revendiquent près de 6,6 millions d'utilisateurs.Lancé il y a deux ans, Molotov voit son nombre d'utilisateurs progresser semaine après semaine. «», annonce Jean-Daniel Blanc dans les colonnes de La Tribune.Un chiffre qui vient donc s'additionner auxdéclarés par les deux cofondateurs ; même s'ils se gardent bien de préciser s'il s'agit là d'utilisateurs enregistrés, mensuels ou quotidiens.Et sur le payant alors ? D'après Pierre Lescure et Jean-Daniel Blanc, ils «», contre une vingtaine à peine l'an dernier. Quant à connaître le nombre exact d'abonnés payants du service (qui offre notamment la haute définition et l'enregistrement de programmes contre 3,99€ par mois), il faudra se contenter d'un vague «» du chiffre de 20 000 abonnés qui a circulé ces dernières semaines.Gratuit, Molotov est une application (smartphone, tablettes, ordinateurs et télés connectées) visant à se substituer aux box et autres tuner TNT. Son crédo, c'est, pour proposer à ses utilisateurs un contenu clair, accessible quand et où ils le souhaitent.», précise Jean-Daniel Blanc, en s'opposant ainsi frontalement au modèle télévisuel classique qui, lui, n'a pas évolué avec les usages d'aujourd'hui.Interrogés au sujet de, le service concurrent que s'apprêtent à lancer la coalition TF1, France Télévisions et M6, Pierre Lescure et son associé jouent la carte de l'incrédulité. «, déclare l'ex-PDG de Canal+, avant de reprendre, plus loin,».Toujours à la recherche de nouveaux partenaires stratégiques et de sources de financements, les cofondateurs se voient contraints de «» l'équilibre financier, initialement prévu à 2021, à une date indéterminée.