On en sait (enfin) un peu plus sur les TV de OnePlus

Sortie cette année en Chine, en Inde et aux États-Unis

L'enregistrement au Bluetooth SIG donne à voir les différentes diagonales des écrans OnePlus.

Chiche en informations, le listing de Bluetooth SIG donne malgré tout à voir les différentes tailles dans lesquelles seront proposés les téléviseurs OnePlus. Classiques, les diagonales se déclineront en 43, 55, 65 et 75 pouces. Côté technologie, OnePlus semble avoir opté pour des écrans LCD. Si vous attendiez OnePlus au tournant pour pouvoir vous offrir un écran OLED à prix cassé, c'est râpé donc. Tournant sous Android TV et équipés de Bluetooth 5.0, donc, compatibles Bluetooth 5.0, les téléviseurs signés OnePlus devraient sortir d'ici la fin d'année en Chine, en Inde et aux États-Unis d'après le registre précité. Si le succès est au rendez-vous, nous pourrions espérer que le constructeur daigne s'implanter sur d'autres marchés, européens par exemple.