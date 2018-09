OnePlus TV : après les téléphones, OnePlus s’attaque aux TV connectées

Le nom de la OnePlus TV choisi par la commaunuté

Lancement prévu en 2019

Fondée en décembre 2013, la marquea depuis fait son petit bonhomme de chemin. Après avoir consolidé sa position en Chine et en Inde , le constructeur asiatique n'a pas hésité à s'implanter dans les pays européens et propose aujourd'hui une gamme de téléphones plus que respectable en termes de rapport qualité/prix - le OnePlus 6 étant même considéré comme l'un des meilleurs du marché.Sia fait des téléphones portables son véritable fer de lance, le groupe semble désormais enclin à s'envoler vers d'autres horizons : lesen l'occurrence. Le communiqué de presse publié sur son forum officiel ne laisse d'ailleurs aucun doute à ce revirement stratégique. Pete Lau, le CEO de la compagnie, a ainsi dévoilé un nouveau projet de TV connectée et intelligente sobrement intituléeAlors qu'il détaillait les grand chantiers technologiques de ces cinq prochaines années, que sont la 5G et l'intelligence artificielle, M. Lau a rapidement enchaîné sur la nécessité de fournir une nouvelle solution innovante à nos foyers de demain. Rien de mieux, donc, qu'une OnePlus TV, dont le nom est voué à évoluer grâce à la participation de sa communauté , composée de cinq millions de personnes à travers 196 pays.», a déclaré le PDG, sans donner de précisions sur les autres caractéristiques (type d'écran, diagonale, définition) de son futur téléviseur. Pete Lau s'est en revanche lâché à l'occasion d'une interview accordée à Business Insider , dans laquelle il évoque l'année de sortie de son nouveau bébé : 2019.Des mises à jour sur les cinq années après son lancement devraient également améliorer les performances et l'intelligence de la OnePlus TV. Cette dernière pourrait par exemple afficher des informations comme votre calendrier des événements à venir, vous suggérer des heures de départ pour vos trajets quotidiens, ou encore être en capacité d'organiser un déplacement d'un point A à un point B.