Comment télécharger des films et séries Netflix sur son PC ou smartphone ?

Rien de plus facile que de regarder le dernier épisode deou dedans le métro, pendant la pause travail ou en vacances !À condition d'être équipé de la dernière version de l'application Netflix et d'un smartphone tournant au minium sous iOS 8 ou Android 4.4.2, vous pouvez profiter des contenus hors ligne en toute légalité en sélectionnant tout simplement le programme voulu, puis en cliquant sur l'icône de téléchargement.Auparavant, vous pouvez paramétrer la résolution de votre vidéo via le menu « Paramètres ». Attention, une vidéo HD sera plus lente à télécharger et prendra plus d'espace.Vous l'aurez rapidement remarqué : ce sont surtout les contenus exclusif Netflix, produits par la plate-forme, qui sont disponibles au téléchargement. Un catalogue déjà bien rempli, mais qui peut frustrer les gros consommateurs de vidéo.Télécharger n'importe quel contenu de Netflix est aussi possible en utilisant un logiciel de capture d'écran (gratuit ou payant). Mais sachez que la capture vidéo dans ces conditions contrevient aux conditions d'utilisation de la plate-forme, ainsi qu'à la loi !Grâce à cette fonctionnalité particulièrement pratique, Netflix a donc laissé l'opportunité à ses utilisateurs de consommer des séries et des films partout, tout le temps. Un usage intensif qui s'est largement démocratisé ces dernières années !