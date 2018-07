Découvrez notre sélection des 10 films à voir en ce moment sur Netflix

Ce thriller psychologique est l'adaptation du roman éponyme de Stephen King publié en 1992.



Afin de sauver leur mariage et pimenter leur vie sexuelle, un couple part en week-end dans une maison isolée. Gerald menotte Jessie au lit pour lui faire l'amour. Le jeu tourne à la dispute et alors que Jessie demande à être détachée, son mari succombe à une crise cardiaque.



Enchaînée, seule en pleine campagne du Maine, l'esprit de Jessie commence à lui jouer des tours et la distinction entre la réalité et la folie se fait de plus en plus floue.



Année de sortie : 2017

Durée : 1h43