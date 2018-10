Netflix va lever 2 milliards de dollars pour créer plus de contenu original

Des milliards, encore des milliards

Tous les signaux semblent être au vert pour. Le leader mondial des services de VOD totalise, depuis la fin du troisième trimestre 2018, plus de 137 millions d'abonnés dans le monde dont plus de 3 millions rien qu'en France, où il est parvenu à distancer Orange depuis l'année dernière, pourtant la référence sur le secteur depuis plusieurs années. Mais Netflix veut se mettre à l'abri. Peut-être pas définitivement, mais au moins le temps de laisser débarquer le prochain service de streaming de Disney sur le marché, que la plateforme de Reed Hastings redoute.Si Netflix a enregistré de très bons résultats sur le troisième trimestre 2018, la société américaine ne compte pas pour autant se reposer sur ses lauriers. Il y a quelques jours, à l'heure de son bilan trimestriel, Netflix rappelait l'importance de continuer à offrir une programmation originale de qualité. La firme de Los Gatos a également tout récemment prévu d'investir un milliard de dollars au Nouveau-Mexique pour y installer un centre de production d'envergure Pour poursuivre ses efforts, Netflix a la ferme intention de(sur de la dette) pour financer « des objectifs généraux de la société, notamment les acquisitions, la production et le développement de contenus, les investissements, le fonds de roulement, les acquisitions potentielles et les investissements stratégiques », selon un communiqué relayé par nos confrères d'Engadget Netflix se méfie naturellement de l'arrivée du service de streaming de Disney mais aussi celui de Warner/HBO sans oublier les concurrents HBO et Amazon Prime. L'année 2019 promet d'être mouvementée, mais Netflix s'équipe en conséquence.