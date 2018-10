Débits Netflix en France : SFR toujours en tête, Free toujours bon dernier

Des débits Netflix globalement à la baisse en septembre

Cette semaine, Netflix a publié sonpour le mois de septembre. Il s'agit de l'indice de vitesse moyenne d'accès aux services Netflix des fournisseurs d'accès à Internet, la mesure s'effectuant aux heures de grande écoute. Et le mois dernier, c'est encore SFR qui dominait ses concurrents et Free qui reste en retrait.Au mois de septembre, SFR a conservé sa pole position sur la fibre et le câble, malgré une légère chute avec 3,96 Mb/s (-0,04 Mb/s). Bouygues Telecom le suit de près avec un débit de 3,55 Mb/s, lui aussi en très légère baisse (-0,02 Mb/s). Sur la troisième marche du podium, on retrouve l'opérateur historique Orange qui fait une belle poussée à 3,39 Mb/s (+0,06 Mb/s).Plus loin se trouve encore SFR, mais en version ADSL cette fois pour l'opérateur au carré rouge, qui progresse toutefois avec un débit de 3,15 Mb/s (+0,04 Mb/s), soit la deuxième meilleure performance du mois dernier.De son côté enfin, Free, chute légèrement après avoir tout de même progressé ces sept derniers mois. L'opérateur de Xavier Niel propose un débit de 2,94 Mb/s (-0,02 Mb/s).