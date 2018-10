Le premier "Netflix addict" traité en Inde

sitthiphong / Shutterstock.com

Une première mondiale

À 26 ans, ce dernier passait en moyenne sept heures par jour sur le service à regarder des films et des séries.Cette addiction, qui a duré plus de 6 mois avant d'être prise en charge, provoquait fatigue, cycles de sommeil irréguliers et fatigue oculaire.La cause de cette addiction : une période de chômage assez longue. D'après le principal concerné, se plonger dans les émissions proposées par le géant américain lui permettait d'oublier pendant quelques heures ses inquiétudes et le stress entraîné par la pression de ses proches.Il a déjà été reproché au service de pousser à l'oisiveté. Les statistiques de fréquentation du site montrent qu'un utilisateur y passe en moyenne 50 minutes par jour, soit l'équivalent d'un ou deux épisodes de série. Il n'est pas impossible que Netflix mette en place des moyens pour contrôler ou limiter le temps passé sur son service, comme Facebook et YouTube l'ont récemment fait