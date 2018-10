Netflix mobiliserait 15% de la bande passante mondiale

Netflix devant YouTube et Amazon Prime

« The Global Internet Phenomena Report » nous apporte de nombreuses informations concernant les sites, applications, plateformes ou jeux vidéo, les plus utilisés dans chaque région du monde.Les chiffres concernant Netflix sont incroyables, la plateforme de VOD, pourtant payante, mobilise près de 15 % du trafic internet mondial, devant les flux de média HTTP qui représente 13,1 %. YouTube suit avec 11,35 %, alors qu'Amazon Prime est derrière avec 3,69 %.Ces pourcentages sont à l'échelle mondiale, mais rien qu'aux États-Unis Netflix s'empare d'une encore plus grosse part du gâteau avec pas moins de 19,1 % de la bande passante. Par ailleurs, en soirée pendant les heures de pointeBien entendu, vous pouvez directement aller prendre connaissance de cette étude via le site internet de Sandvine ou en suivant ce lien Concernant les jeux vidéo, on y apprend notamment queest celui qui enregistre le plus de connexion, ou encore, sans réelle surprise que Instagram et Facebook sont loin devant les autres réseaux sociaux en termes de connexion et de ressource.