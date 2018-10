Black Mirror : un épisode "dont vous êtes le héros" à venir sur Netflix

Sortie prévue en décembre 2018

Un épisode interactif adapté d'un jeu vidéo également au programme

Après avoir considérablement bouleversé l'univers des séries en publiant non pas un, mais l'ensemble des épisodes d'une saison à chaque nouvelle sortie,chercherait désormais à transformer l'expérience utilisateur de ses clients. Comment ? En développant des épisodes interactifs, nous apprend Bloomberg Selon des sources anonymes, mais proches du dossier, la série britannique Black Mirror, dont les droits ont été rachetés par la plateforme américaine en 2015, devrait bénéficier de ce format inédit. Récompensé aux Emmy Awards 2018, Black Mirror explore le comportement humain face aux nouvelles technologies au travers d'épisodes indépendants et futuristes. Un succès incontesté.Prévu pour le mois de décembre 2018, au même titre que la cinquième saison, l'épisode interactif devrait ainsi vous mettre « dans la peau » du héros de l'histoire. L'utilisateur fera face à des prises de décision qui impacteront directement la suite de son aventure. Selon ses choix, la narration, et en particulier la fin du récit, sera différente. A voir si ce type d'innovation osée recevra un accueil chaleureux du public.Netflix n'en est pas à son premier coup d'essai. La firme de Los Gatos s'était déjà laissée tenter en intégrant une touche interactive sur plusieurs épisodes de la série Les Aventures du Chat potté. Mais c'est bien la première fois qu'elle s'attaque à du contenu réservé aux adultes. Un autre projet de ce type, cette fois-ci adapté d'un jeu vidéo, serait par ailleurs en cours de développement.Il n'empêche que l'élaboration d'un tel épisode demande des ressources supplémentaires, et nécessite une réflexion plus approfondie sur la trame de l'histoire. Réfléchir et imaginer plusieurs scénarios, tout comme tourner les différentes versions du script, sont des contraintes à prendre en compte par les équipes de tournage. Un risque à prendre qui pourrait s'avérer payant en cas de succès.