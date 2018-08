À l’instar d'Epic Games, Netflix part en guerre contre l’App Store et Google Play

© Pe3k / Shutterstock.com

Apple et Google : de simples collecteurs de taxes, pour les développeurs

Pour sa version iOS, Epic Games n'avait guère le choix que de passer par l'pour sortir son best-seller Fortnite. Par essence beaucoup plus fermé, l'OS d'Apple ne permet guère à ses utilisateurs d'installer des applications qui proviennent d'une autre source (à moins de bidouiller méchamment son téléphone). Pour sa version Android en revanche, l'éditeur a décidé de faire l'impasse sur le Play Store de Google, échappant ainsi à une taxation à hauteur de 30% du montant des ventes.Une attitude qui semble inspirer Netflix. D'après Bloomberg , le géant du streaming cherche à se départir des magasins d'applications, et à rediriger ses nouveaux abonnés vers d'autres modes de paiement.Fortnite a généré près de 200 millions de dollars à Epic Games depuis sa sortie sur iOS en mars. Apple a donc empoché près de 60 millions de billets verts, juste en hébergeant le jeu à succès sur sa plate-forme.Une taxation beaucoup trop élevée pour de nombreux développeurs indépendants, désormais épaulés dans leur lutte par des géants tels queLe service de streaming de vidéos est parmi les applications les plus rémunératrices de l'App Store. En effet les nouveaux clients peuvent choisir de régler leur abonnement en passant par leur compte Apple. Une commodité pour les utilisateurs, qui permet néanmoins à Apple de récupérer 15% de la mise, chaque mois.Une fonctionnalité identique était d'ailleurs proposée aux utilisateurs d'Android, et donc de Google Play. Mais en mai dernier, Netflix a décidé de révoquer cette possibilité pour des raisons similaires.Aussi, à compter du 30 septembre prochain, les nouveaux abonnés ou les utilisateurs en reprise d'abonnement ne pourront plus passer par l'App Store pour payer leur souscription à Netflix. L'application ouvrira un navigateur Web leur proposant de régler leur abonnement via un autre moyen.