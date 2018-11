Netflix teste la publicité entre deux épisodes

Une nouveauté dont les utilisateurs se passeraient bien

« Je crois que nous avons affaire à un serial testeur »

Voilà maintenant 3 jours que le fil Twitter de Netflix est bombardé de messages d'utilisateurs mécontents. En cause, l'apparition de « publicité » entre le visionnage de deux épisodes de leur série préférée.En effet, depuis peu, un faible pourcentage des utilisateurs de la plate-forme américaine est « victime » de l'un des nombreux tests effectués par la société américaine chaque année. Un test qui, cette fois, vise à promouvoir les différentes séries et films présents sur Netflix, par le biais d'une bande-annonce se lançant parfois entre deux épisodes.Cependant, la façon dont fonctionne cette nouveauté reste floue. Si certains utilisateurs se sont plaints, notamment sur Reddit, que ces « publicités » ne peuvent être passées avant d'en avoir visionné une certaine partie (un peu à la manière des publicités YouTube), Netflix précise dans un communiqué qu'au contraire, elles peuvent être sautées à tout moment :Difficile de savoir si ces « publicités » se généraliseront à tous les utilisateurs de Netflix. La plupart d'entre eux les critiquant déjà beaucoup, prétextant que le fait de payer un abonnement est censé justement éviter la présence de toute vidéo non désirée.Et si Netflix précise que ce test est censé aider à « mieux comprendre ce qui aide les membres à trouver plus facilement quelque chose d'intéressant à regarder », il y a fort à parier que si la fonctionnalité était mise en place, une nouvelle vague de tweets assassins ferait rapidement son apparition sur le compte de la plate-forme américaine.Toutefois, Netflix est habitué à réaliser plusieurs centaines de tests chaque année, et seuls ceux qui montrent une réelle augmentation de l'engagement des utilisateurs sont généralement mis en place pour l'intégralité de ces derniers.