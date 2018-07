Test de connexion : Fast.com (Netflix) s'enrichit de nouvelles infos

Modifié le 18/07/2018 à 15h14

Si la mode dess'est un temps effacé tant nos connexions internet haut-débit avaient progressé, le streaming l'a remis au gout du jour ; comment regarder Primevideo (Amazon), Youtube ou Netflix en haute définition si nos connexions ne suivent pas ? Ce dernier a donc lancé Fast.com en 2016 afin de permettre à chacun d'évaluer son débit descendant et de comprendre les éventuelles latences ressenties sur son service.C'est ce test de débit qui vient d'évoluer afin d'offrir un peu plus de détails à l'utilisateurs. En effet, Fast.com vous permet désormais de « Voir plus d'infos » :(non chargé et chargé) et. En outre, il est également possible via les paramètres de l'outil afin de changer le nombre de connexions parallèle ou la durée du test par exemple.Les amateurs de benchmarking apprécieront et, peut-être, compareront les services tant les résultats peuvent différer entre les différents tests.