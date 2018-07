Débits Netflix : SFR mène la danse, Free conserve (toujours) sa dernière place

sitthiphong / Shutterstock.com

La France à la traine par rapport aux autres pays

Netflix vient de dévoiler les indices de performance du mois de juin 2018. Chaque opérateur Internet est passé au crible et ses débits relevés par la plateforme de SVOD américaine. Pour la France, ce sont les quatre FAI historiques qui font l'objet de cette analyse :Pour le mois dernier, les valeurs restent stables, même si les efforts les plus marquants ont été produits par Free. Actuellement à 2.77 Mbps en moyenne, l'opérateur est bien remonté depuis janvier où il n'était qu'à 1.39 Mbps. Malgré tout, le FAI - dont on attend avec impatience la nouvelle Freebox V7 - reste dernier du classement, derrière SFR avec ses 3.05 Mbps.Orange et Bouygues restent au coude à coude, avec respectivement 3.29 et 3.43 Mbps. Des résultats stables depuis plusieurs mois. C'est SFR THD, l'offre fibre du FAI, qui remporte haut la main la victoire sur ce classement mensuel, avec des débits moyens de 3.88 Mbps en augmentation depuis mai 2018.C'est donc SFR et Free qui semblent avoir fournis les plus gros efforts afin d'offrir la meilleure expérience de SVOD possible. Free en particulier revient de très loin, ses performances fin 2017 lui ayant valu de nombreuses critiques et le départ de moults abonnés frustrés des problèmes rencontrés avec Netflix chez ce FAI.Et comment se débrouille notre pays face à ses voisins ? Apparemment, pas au mieux... Si on constate une belle amélioration depuis janvier 2018, consécutive aux remontées de Free, le constat reste amer. Avec un débit moyen de 3.21 Mbps, l'Hexagone arrive juste derrière le Portugal et ses 3.32 Mbps.Ce sont nos voisins helvètes qui mènent la course depuis de longs mois, affichant une moyenne de 4.09 Mbps. Pays-Bas (3.99) et Belgique (3.84) arrivent à la suite, puis Allemagne (3.62) et Espagne (3.5). Bien entendu, ce ne sont que des moyennes, à prendre donc avec des pincettes.Mais force est de constater que la France est en retard, du moins pour ce qui est d'assurer de bons débits avec la