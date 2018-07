Netflix abandonnera les avis utilisateurs en août sur son site

Une fonctionnalité en trop grand manque de popularité selon Netflix

Une décision assez surprenante

Modifié le 11/07/2018 à 10h43

Si vous avez tendance à utiliserpar le biais d'un autre appareil que votre ordinateur, il y a fort à parier que vous n'ayez jamais été confronté à cette fonctionnalité. Présente sur Netflix depuis sa création, le site de vidéo à la demande a annoncé dans un communiqué par mail à l'ensemble de ses clients qu'il ne serait plus possible de lire ou d'écrire une critique sur les films à partir du mois d'août.Le grand manque de popularité de cette fonctionnalité serait la cause principale de son arrêt. Assez ironique, quand on sait qu'elle est inaccessible depuis les applications mobiles et TV du service de VOD. À cause de cette indisponibilité, ce ne sont pas moins de 60% des utilisateurs totaux qui n'ont pas accès à la fonctionnalité !De plus, la gestion d'un système d'avis demande au service de VOD la mise en œuvre d'un important effort de modération dans les commentaires rédigés par leurs clients, pour éviter toute forme de débordement.Si une telle décision peut sembler assez contestable, à la fois car les avis permettaient d'approfondir les retours sur un film, mais surtout étaient un réel plus pour les films peu connus, ce n'est pourtant pas de la première fois que Netflix prends une décision controversée au sujet des avis utilisateurs.En effet, l'entreprise américaine avait déjà il y a un an pris la décision de remplacer son système de notation en étoile par un système de pouce levé ou baissé, une décision très critiquée par les internautes, car jugée trop simpliste pour donner une réelle opinion sur un film. Cependant, en adoptant ce nouveau système de notation, Netflix a constaté une hausse de la participation aux votes sur un film de la part de ses utilisateurs.Pas d'inquiétude à avoir du côté de l'algorithme de recommandation de Netflix, la disparition des critiques n'affectera en rien celui-ci.