Netflix : une nouvelle hausse de prix en vue ?

Une offre destinée à remplacer l'abonnement Premium ?

Modifié le 04/07/2018 à 12h18

, c'est son nom, serait proposée au tarif de 19,99€ par mois, et permettrait à 4 utilisateurs distincts d'accéder à des contenus UHD et HDR.A la lecture des nouveautés supposées de ce service, on peine à discerner les vraies nouvelles fonctionnalités, puisqu'elle ressemble en tous points à l'actuelle offre Premium, proposée à 13,99€ par mois.C'est plutôt cette dernière qui perdrait en fonctionnalités, en passant de 4 écrans simultanés à seulement deux.Contacté par CNET , Netflix a simplement répondu que de nouvelles offres étaient constamment sur le banc d'essai au niveau international, sans que cela signifie pour autant une mise sur le marché à grande échelle.(de l'arrivée de l'offre Ultra, précise Smita Saran, porte-parole de Netflix.De là à penser que Netflix est en train de rétropédaler sur son offre Premium pour vendre le même service plus cher, il n'y a qu'un pas.