Débits Netflix : Free remonte la pente mais arrive toujours dernier

Une belle remontée de Free qui reste toujours bon dernier

Un débit plus bas que chez nos voisins européens

Modifié le 12/06/2018 à 11h38

On est loin du score de janvier 2018 avec 1,39 Mbps pour Free : l'opérateur remonte une pente raide et rattrape son retard progressivement, mais il est toujours derrière ses concurrents. Une légère augmentation du débit est aussi perceptible chez les autres opérateurs depuis le mois d'avril 2018.En mai 2018, le classement mensuel de Netflix ne change pas : SFR THD est toujours premier et augmente légèrement son débit, passant de 3,78 Mbps en avril 2018 à 3,84 Mbps. L'opérateur est suivi de Bouygues Telecom qui passe de 3,40 Mbps à 3,43 Mbps. Chez Orange, le débit ne change pas et se stabilise à 3,29 Mbps. SFR avait eu une baisse de débit au mois d'avril 2018, le plaçant sous la barre des 3 Mbps (2,96 Mbps), mais il repasse au-dessus avec 3,02 Mbps.Le seul grand changement constaté concerne Free qui, après une fin d'année 2017 en chute libre, augmente progressivement son débit en 2018. Ayant commencé l'année à 1,39 Mbps, l'opérateur se rapproche de ses concurrents, avec un débit de 2,62 Mbps en avril et 2,78 Mbps en mai.Mais le débit français est à la traîne comparé à la situation de nos voisins. Parmi les mieux classés en mai 2018, on retrouve le Luxembourg, avec 4,33 Mbps chez Eltrona-Orange, et la Suisse avec 4,21 Mbps chez Swisscom. En Suisse, le débit le plus bas s'élève à 3,86 Mbps (Netplus), c'est-à-dire plus que le débit le plus fort en France (3,84 Mbps, SFR THD) !L'indice de performance des FAI prend seulement en compte les heures de grande écoute ; il ne représente pas une mesure des performances générale de Netflix. Pour le consommateur, une plus grande performance du débit sur Netflix lui permettrait de démarrer l'application plus rapidement ; la qualité d'image s'en trouverait améliorée et le chargement serait plus rapide.