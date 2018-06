Netflix : il existe une page pour réclamer des films et des séries

Une page jusqu'ici méconnue de nombreux utilisateurs

You know the drill: https://t.co/G11xj04UWP — Netflix Philippines (@Netflix_PH) 4 juin 2018

LITERALLY NO ONE KNOWS THAT DRILL https://t.co/WBq2hJMuS1 — Chelsea Peretti (@chelseaperetti) 4 juin 2018

Comment accéder à la page de demande de film ou série ?

Modifié le 08/06/2018 à 15h13

Impossible de tomber sur la page de demande d'ajout de contenu sur Netflix sans savoir exactement quoi rechercher... mais vous n'avez maintenant plus d'excuses pour chercher à enrichir la plateforme avec vos contenus préférés !, qui a pour habitude de gérer et répondre à de nombreuses requêtes de film et de séries sur Twitter, a récemment publié un tweet qui a eu l'effet d'une "bombe" sur le net : il existe une page dédiée à la demande de film ou de série absente sur la plateforme de VOD. À un utilisateur qui se plaignait de l'absence d'un spectacle d'une comédienne, Netflix a simplement répondu "" en ajoutant un lien vers une page de permettant de soumettre une demande de titre.Comme le font remarquer la réponse de ladite comédienne Chelsea Peretti et de nombreux autres tweets, peu d'utilisateurs étaient au courant de l'existence de cette page, celle-ci n'étant pas très mise en avant par le service de VOD. De plus, celle-ci étant uniquement accessible par le biais d'un ordinateur, il est donc impossible d'y accéder via l'application.Vous souhaitez demander à Netflix de mettre sur sa plateforme de VOD un film ou une série ayant bercé votre enfance ? Il suffit de vous rendre sur la page " Demander des films ou des séries TV ".À noter qu'il existe une technique bien plus longue pour arriver à la même page. Pour cela, rendez-vous sur le centre d'aide de Netflix Une fois sur cette page, saisissez dans la barre de recherche "" et appuyez sur entrée.Cliquez sur le premier lien correspondant à votre recherche.Vous êtes à présent sur la page pour demander des films ou des séries qui ne sont pas encore sur Netflix. Vous n'avez plus qu'à saisir ce que vous souhaitez voir apparaître sur le service de VOD. Si d'autres utilisateurs font la même demande, il est possible que Netflix envisage d'intégrer ce nouveau contenu à son catalogue !Autant dire qu'il était improbable de tomber "par hasard" sur cette page, à moins de savoir exactement ce que l'on cherchait dans un premier temps.