Les Obama, nouveaux producteurs Netflix

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Peu de détails filtrent sur ces futurs programmes, mais Barack Obama devrait animer des débats sur de grands sujets de société, et Michelle une émission sur la nutrition.Il faut sans doute quelque talent d'acteur pour conquérir (et rester) à la Maison-Blanche. Mais c'est en tant que producteurs que le couple Obama refait aujourd'hui parler de lui. Lundi 21 mai, l'ex-Président des Etats-Unis et l'ex-Première Dame ont annoncé la signature d'un partenariat sur plusieurs années entre leur boîte de production, Higher Ground Productions, et Netflix pour produire des contenus originaux.Netflix évoque pour sa part des documentaires, des shows, des films, et même de la téléréalité. Tout sera dans l'esprit que les Obama disent vouloir insuffler à leurs productions : «», déclare Barack Obama.Parmi les projets évoqués par la presse américaine, il y aurait une émission de débat animé par l'ancien Président des Etats-Unis, sur certains temps forts de sa présidence (2008-2016) : la couverture sociale Obamacare, le droit de vote, les armes à feu, etc. Michelle Obama, quant à elle, animerait une émission sur la nutrition, dans la lignée de ses actions pour promouvoir la pratique sportive et une alimentation saine.Producteur sera donc le premier vrai job de Barack Obama, 56 ans, depuis son départ de la Maison-Blanche. D'après le, ses envies de télévision et de cinéma ont été très courtisées : Apple et Amazon ont un temps discuté avec lui, mais les Obama ont finalement penché pour leur amitié ancienne avec le fondateur de Netflix Reed Hastings, donateur aux poches profondes des campagnes politiques passées des Obama. Le montant du deal n'a pas été révélé, mais il est sans nul doute généreux, lui aussi : pour leurs deux livres de Mémoires, les Obama avaient négocié l'an dernier la coquette somme de... 60 millions de dollars.