Huawei s'attaque au marché des TV Oled avec un modèle de 65 pouces équipé d'une caméra pop-up

© Huawei

Résolution Ultra-HD

Lire aussi :

Huawei prévient : la Chine répliquera si les US renforcent leurs sanctions



Exclusivité chinoise, du moins pour l'instant

Source : Gadget 360

Suite à de précédentes rumeurs qui laissaient entrevoir ses caractéristiques, l'officialisation du X65 doit avoir lieu ce mercredi 8 avril, en même temps qu'une annonce autour des P40 Il y a quelques jours, les rumeurs ont commencé à fleurir concernant les futures caractéristiques de cette Smart TV. Selon Gadget 360 , celle-ci disposera d'une caméra pop-up de 24 mégapixels. Elle est destinée aux appels vidéo, le grand écran devant améliorer l'expérience des appelants.Un nouvel article du site chinois My Drivers ajoute désormais des détails sur les spécificités de l'appareil. Celui-ci comprendra une dalle Oled de 65 pouces, avec une résolution Ultra-HD de 3 840 x 2 160 pixels. Côté son, la Smart TV disposera de 14 hauts-parleurs sous l'écran. Son taux de rafraîchissement n'a pas été précisé. Gadget 360 rappelle simplement que le V75, une smart TV de 75 pouces précédemment annoncée par Huawei dispose d'un taux de 120 Hz et d'un ratio 16/9.Le téléviseur de Huawei devrait fonctionner sous Hongmeng OS, un nom que l'on avait déjà croisé l'année dernière . Gadget 360 prévoit également un nouveau moyen «» de commander l'appareil, sans la télécommande ou les commandes vocales. Celui-ci utiliserait donc la caméra, le périphérique pouvant servir à la détection d'ordres basés sur les mouvements.Le X65 deviendra ainsi la nouvelle grande annonce d'Huawei sur ce segment depuis le V75 lancé en novembre dernier. Avant un éventuel lancement en Europe, le X65 ne doit d'abord être proposé qu'en Chine. Néanmoins, cela fait maintenant un an que le constructeur s'est lancé sur le marché des téléviseurs, et s'il veut atteindre son objectif de 10 millions de ventes annuelles , l'Europe pourrait être l'une de ses grandes destinations.