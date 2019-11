Le G-Sync de NVIDIA va intégrer certains téléviseurs OLED de chez LG

LG / NVIDIA

Partenariat au sommet

Source : Anandtech

En septembre dernier, LG et NVIDIA annonçaient un partenariat visant à proposer la technologie G-Sync sur certains téléviseurs OLED de la marque. Dès cette semaine, LG va honorer ce partenariat en déployant une nouvelle mise à jour firmware.Ainsi, les détenteurs de Smart TV OLED LG E9, C9 et B9 peuvent commencer à guetter la section «» de leur écran, ces trois séries étant concernées par la mise à jour NVIDIA G-Sync. LG indique que le déploiement de la mise à jour se fera progressivement, et qu'il débutera par les Etats-Unis, avant d'arriver en Europe, en Asi et en Amérique Latine...Rappelons que LG est le premier constructeur sur le marché des Smart TV à proposer cette certification NVIDIA G-Sync. Reste à savoir maintenant si d'autres géants du secteur auront eux aussi à cœur de proposer cette fonction destinée aux gamers. À noter qu'il ne s'agit pas ici d'un G-Sync natif, mais plutôt d'un rafraîchissement variable VRR via l'interface HDMI.