Vers une technologie OLED encore plus efficace énergétiquement

De la lumière mieux exploitée sur nos futurs écrans OLED ?

Des applications concrètes pour les smartphones, mais aussi les smartwatches et les téléviseurs OLED

Très présente sur les smartphones haut de gamme, la technologiepourrait, à terme, contribuer à allonger leur autonomie parfois faiblarde. C'est en tout cas ce que laissent entendre les travaux actuellement menés à Londres par une équipe de chercheurs . Ces derniers misent notamment sur de la. Diffusée par les dalleselle améliorerait à la fois la luminosité globale de l'écran et son efficacité énergétique.Comme l'explique, les écrans de smartphones (qu'ils soient OLED ou non) comprennentdestiné à(par exemple le soleil). S'ils sont voués à améliorer le lisibilité de l'écran, ces filtres ont toutefois pour conséquence de bloquer une partie de la lumière émise par la dalle. Cette dernière n'atteint pas l'œil de l'utilisateur et correspond ainsi à. L'objectif des chercheurs de l'est justement d'apporter une réponse probante à cette problématique.En optant pour de la lumière polarisée,ou presque(dans le cas présent) peut atteindre l'utilisateur, sans passer par un quelconque filtre et sans que les sources externes de lumière ne viennent gâcher la fête.Si cette nouvelle technologie ne bénéficiera pas à nos smartphones actuels, les appareils commercialisés d'ici quelques années pourraient en tirer avantage. Et pour cause, en utilisant de la lumière polarisée, les chercheurs estiment que les futursn'auraient pas besoin de puiser autant d'énergie de la batterie. L'efficacité énergétique de ces derniers pourrait par conséquent être doublée, apprend-on, et l'autonomie de nos futurs smartphones s'en verrait largement renforcée.De manière plus globale,pourraient également bénéficier de cette possible avancée. Dans le cas des téléviseurs OLED, ces derniers pourraient notamment rivaliser, pour de bon, avec leurs homologues LCD sur le terrain de la luminosité maximale. Un secteur sur lequel l'OLED est encore - parfois - en difficulté.