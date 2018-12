Samsung produit 93,3 % des écrans OLED dans le monde

Il s'est vendu pour 6,6 milliards de dollars d'écran OLED au troisième trimestre 2018

D'après le cabinet d'analyse financières IHS Market, engloutirait 93,3 % des parts du marché de l'OLED dans le monde. Une position royale, qui permet au constructeur sud-coréen d'amasser des bénéfices substantiels.Le marché des écrans OLED est en pleine expansion. D'après le cabinet, ilpar rapport au premier trimestre 2017. Une excellente santé de laquelle Samsung - et dans une très moindre mesure LG - peuvent se gargariser, puisque de plus en plus de constructeurs de smartphones garnissent leurs terminaux d'un écran de ce type.Du reste, le marché du LCD se porte tout aussi bien et Samsung assure ici encore la majorité de la production avec 57,8 %. Et à voir la multiplication des smartphones d'entrée de gamme mis sur le marché chaque année, il y a fort à parier que la marque ne sera pas au chômage technique avant un bon bout de temps.