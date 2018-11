Samsung se lance dans la production de dalles OLED

Samsung veut améliorer l'Oled grâce aux points quantiques

Concurrencer LG, n°1 de la TV Oled dans le monde

Source : Les Numériques

La rumeur courait depuis plusieurs semaines eta désormais officialisé la chose : sa branche Samsung Display travaille bien sur de nouvelles dalles. C'est Lee Dong-hoon, PDG de la division qui a confirmé l'information lors de l'à Séoul.Plus exactement la firme développe des écrans à technologie(ou QD-Oled). Ce dispositif utilise des diodes organiques (Oled) bleues afin d'exciter les points quantiques. Le procédé permet d'obtenir des couleurs plus vives et plus saturées pour un meilleur rendu d'image et une restitution des teintes toujours plus fidèle.En utilisant également l'Oled, Samsung pourra également proposer uninfini et des noirs très profonds, tout en proposant uneplus forte (un défaut récurrent de l'Oled aujourd'hui) grâce à l'apport des points quantiques.Ce retour de Samsung dans l'Oled va lui permettre de rentrer en concurrence frontale avec son meilleur ennemi. Le constructeur coréen est devenu en quelques années la référence dans cette technologie et le premier fournisseur de dalles pour téléviseurs au monde.Samsung a de son côté privilégier le Q-LED et le développement des micro-leds, avec la sortie de son téléviseur appelé « The Wall » , composé de multiples petits écrans imperceptibles formant une diagonale de 146 pouces. Le constructeur mise également sur le 8K avec l'annonce d'un appareil déjà disponible mais pas pour toutes les bourses avec un prix à partir de 5 000€.