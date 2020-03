Apple pourrait bientôt sortir une Apple TV 6 pour accompagner tvOS 14

Une Apple TV plus puissante, notamment pour le jeu vidéo



Source : 9to5Mac

L'Apple TV n'est plus un simple « hobby » pour Apple, comme le martelait Steve Jobs en son temps, mais fait partie de la stratégie de l'entreprise qui vise à développer davantage ses services par abonnement. Apple TV+ est le produit le plus visible sorti ces derniers mois. Le catalogue de streaming offre plusieurs séries et films originaux au prix de 4,99 € par mois et l'Apple TV se présente comme la meilleure expérience possible pour visionner ces contenus.La box TV n'a pas connu de mise à jour depuis 2017 et le support de la 4K, mais la chaîne YouTube iUpdate et le site The Verifer indiquent tout deux qu'Apple prépare une nouvelle version de son Apple TV, dont la sortie coïnciderait avec celle de tvOS 14, son prochain système d'exploitation.Il ne faut pas s'attendre à une révolution du côté du design, avec un boîtier identique au précédent, mais plutôt à une évolution de la fiche technique avec l'ajout d'un processeur A12 (celui qui équipe l' iPhone XS par exemple) et le doublement du stockage standard, qui passerait de 32 à 64 Go. Une option à 128 Go ferait son apparition pour les abonnés Apple Arcade qui téléchargent beaucoup de jeux vidéo sur leur Apple TV.Du côté du logiciel, tvOS 14 conserverait la même interface que celle utilisée actuellement, mais introduirait un « mode enfant », avec un profil limitant l'accès aux seuls programmes jeunesse et aux jeux vidéo tous publics.Apple aurait également entendu les critiques à propos de l'interface d'Apple TV+. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver les contenus produits par Apple , noyés dans la masse de contenus proposés à la location ou par les autres services de télévision associés. Le constructeur profiterait de tvOS 14 pour proposer une catégorie dédiée à son service de streaming.Ces nouveautés seront disponibles sur toutes les Apple TV sorties depuis 2015. Le lancement pourrait intervenir à l'automne prochain.