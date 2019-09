Android TV 10 sera lancé avant la fin de l'année

Deux ans d'un programme chargé

Source : 9to5google

À priori, Android TV 10 n'était pourtant pas mentionné à la Google I/O 2019. Mais la firme a déjà prévu la version 11 de son OS TV pour 2020, et la version 12 pour 2021.Outre de nouveaux équipements, Google prévoirait que son service Android TV 10 soit disponible avant la fin de l'année. C'est un premier pas avant 2020, puisque selon la feuille de route du site XDA-Developers , la mise à jour suivante, Android TV 11, est déjà prévue pour cette année-là. Cette feuille de route a été établie à partir d'images réalisées à l'2019, à Amsterdam, et envoyées par une personne souhaitant rester anonyme.Si l'on en croit le document, Android TV 10 arrivera ainsi en même temps qu'un autre service déjà bien mis en avant par Google : le Cloug gaming de Stadia . Pour 2020, Google travaillerait également sur une nouvelle version de son application Lens et de son service de sous-titresà destination d'Android TV. Enfin, la feuille de route évoque aussi l'année 2021 et Android 12, mais les annonces y sont moins concrètes pour le moment.