Roku va débarquer en Europe, d'abord sur les smart TV Hisense

Le géant Roku arrive en Europe avec Hisense



Un déploiement obligatoire pour ne pas se faire distancer par Google et Amazon



Source : TechCrunch

Si le constructeurest un quasi inconnu de ce côté de l'Atlantique, il bénéficie d'une très grande popularité aux États-Unis. Alors que le système Roku OS équipe aujourd'huiet est disponible sur 100 références, il souhaite poursuivre son expansion en dehors du territoire américain.C'est à l'occasion de l'IFA 2019 que la société a annoncé son incursion sur le marché européen. Roku va s'associer àpour proposer de nouveaux modèles de, qui regroupe les différents fabricants partenaires.Ces appareils seront équipés de dalles Ultra HD 4K et compatibles HDR. De nombreuses tailles d'écran seront proposées, allant jusqu'à 65 pouces. L'interface proposera quant à elle sur l'écran d'accueil un accès immédiat aux différents services de streaming ou aux boutiques VOD.Roku n'a plus le choix que de se lancer en Europe. Ses deux rivaux principaux,, sont déjà bien implantés dans les foyers du Vieux Continent et proposent leurs solutions sur un nombre croissant de téléviseurs.Amazon a d'ailleurs annoncé à l'IFA 2019 le lancement de 20 nouveaux appareils Fire TV , avec le Fire Cube TV, dont 15 téléviseurs intégrant, son propre système d'exploitation dédié.Apple pourrait également présenter une nouvelle version de son Apple TV dans les prochains jours, en parallèle du lancement de son propre service de streaming Apple TV+ Les premiers modèles Hisense équipés dedevraient être disponibles au Royaume-Uni durant le dernier trimestre 2019. Aucune date pour le reste de l'Europe n'a été pour le moment communiquée.