La TV LED 4K Philips Ambilight 43 pouces à 449 euros

Pour découvrir ce bon plan, vous allez devoir aller faire un tour chez Cdiscount. Le site marchand continue de déployer des offres particulièrement intéressantes, comme en témoigne la promotion disponible sur ce téléviseur Philips Ambilight qui passe à 449 euros, là où la plupart des sites concurrents le proposent aux alentours de 600 euros.Une réduction pour le moins sympathique pour un téléviseur qui l'est tout autant. Ce produit est bien évidemment neuf, et vendu et expédié par Cdiscount. Vous pourrez donc bénéficier de frais de ports offerts en France métropolitaine, et si vous le souhaitez, choisir d'étendre la garantie pendant 4 ans, ou bien opter pour un forfait configuration et installation.Ce téléviseur Philips Ambilight d'une diagonale de 43 pouces, compatible 4K, vous délivrera une image d'une très grande finesse, alliant netteté et noirs profonds grâce aux technologies HDR plus, au Micro Dimming ou Pixel Precise. L'Ambilight pour sa part vous permettra de vous immerger un peu plus dans les contenus que vous regardez en étendant l'affichage des couleurs sur le pourtour de l'écran.Pour ne rien gâcher, ce téléviseur possède le système d'exploitation SAPHI qui vous donnera l'occasion d'exploiter à fond les possibilités de cette SmartTV. Vous pourrez ainsi accéder à la galerie d'application Philips, mais aussi à Nteflix, YouTube ou tout autre service du même acabit en toute simplicité.